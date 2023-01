எனக்கும் பல பிரச்சனைகள்.. நான் இப்படியா முடிவெடுத்தேன்..? காயத்ரி ரகுராமுக்கு வானதி கொடுத்த அட்வைஸ்!

Chennai

சென்னை : பாஜகவில் இருந்து விலகிய காயத்ரி ராகுராமுக்கு, அக்கட்சியின் மகளிரணி தலைவியும் எம்.எல்.ஏவுமான வானதி சீனிவாசன் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார். "பிரச்சனைகளை எப்படி லாவகமாக, தைரியத்தோடு எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம்தான் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அதை விட்டுவிட்டு தலைவர்களைப் பொதுவெளியில் விமர்சிப்பதன் மூலமாக, பிரச்சனையை வெளியே கொண்டு வரலாமே தவிர, நீதி கிடைக்காது" என வானதி சீனிவாசன் காயத்ரி ரகுராமுக்கு அறிவுரை கூறியுள்ளார்.

நடிகை காயத்ரி ரகுராமுக்கும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து மோதலால் அவர் கட்சியில் இருந்து விலகினார். இந்நிலையில் அவரை கட்சியின் அடிப்படை பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கி அண்ணாமலை உத்தரவிட்டார்.

இந்நிலையில், பாஜகவுக்கு எதிராக சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை நடைபயணம் செல்ல இருப்பதாக காயத்ரி ரகுராம் அறிவித்து, தேதியையும் அறிவித்துள்ளார்.

"பெண்ணுக்கு அவமரியாதை.." வெகுண்டெழுந்த காயத்ரி ரகுராம்.. சென்னை டூ கன்னியாகுமரிக்கு நடைபயணம்

English summary

BJP MLA Vanathi Srinivasan, has given advice to Gayathri Raghuram, who quit BJP. “We have to know how to face problems gracefully and with courage. Criticizing the leaders in public, the problem will only be brought out and justice will not be served."