தேசியக் கொடியை டிபி வைப்பதில் தயக்கம்..திமுகவிற்கு தேச ஒற்றுமையில் நம்பிக்கை இல்லை..வானதி சீனிவாசன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுகவினர் தேசியக் கொடியை டிபி-யாக வைப்பதற்கு தயக்கம் ஏன் என்று பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாஜக மகளிர் அணி சார்பாக 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் 75 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் கலந்து கொண்ட பேரணி நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் மற்றும் நடிகை குஷ்பூ கலந்து கொண்டனர். இந்த பேரணியை வானதி சீனிவாசன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்க, முதல் வாகனத்தை குஷ்பு ஓட்டிச் சென்றார்.

தார் ஜீப்பை ஸ்டார்ட் செய்த குஷ்பு.. பார்த்தும்மா மெதுவாக போங்கன்னு சொன்ன வானதி சீனிவாசன்!

English summary

On behalf of the BJP women's team, a rally was held in which 75 four wheelers participated to celebrate the 75th Independence Day. Also, Vanathi Srinivasan has questioned why the DMK is reluctant to display the national flag as DP.