ஒன்னா இருக்க கத்துக்கனும்! முடிந்தவரை பேசி பார்த்த ‘மேலிடம்’! விடாப்பிடி எடப்பாடி! உங்க கட்சியா இது?

Chennai

சென்னை : கடந்த காலங்களைப் போலவே அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் ஒன்றாக பயணிக்க வேண்டும் என பாஜக தரப்பில் மறைமுகமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாகவும் ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் விடாப்பிடியுடன் பேசியதால் பேச்சுவார்த்தை கைவிடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் தமிழக முன்னாள் முதல்வருமான ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்திலும் சரி கட்சி பொறுப்பில் இருந்தபோதும் சரி அதிமுக எப்படி இருந்ததோ அதற்கு அப்படியே தலைகீழாக இருப்பதாக தொண்டர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

அவரது மறைவுக்குப் பின் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு சிக்கல்களை அதிமுக சந்தித்து வருகிறது. சசிகலா விவகாரம், டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் மோதல் என ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகளில் சிக்கி பேசு பொருள் ஆவது தான் அதிமுகவின் வாடிக்கையாகி போனது.

English summary

As in the past, reports have surfaced that there was a secret negotiation on the part of the BJP that Edappadi Palaniswami and O. Panneerselvam should travel together in the AIADMK, but the negotiations were abandoned as Edappadi Palaniswami insisted on the issue of single leadership.