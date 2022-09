அப்போ வேல் யாத்திரை.. இப்போ கபடி போட்டி பாஜகவுக்கு பலன் தருமா ”மோடி கபடி லீக்”?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கட்சியை வளர்க்க திருக்குறள், திருவள்ளுவர், வேல் யாத்திரையை தொடர்ந்து கபடியை பாஜக கையில் எடுத்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் தேர்தலின் போது தமிழ்நாடு, கேரளா, தெலங்கானா, ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் குறிப்பிடத் தகுந்த வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காகவே ஆபரேசன் தென் இந்தியா என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு ஏற்றாற்போல் அண்மைக் காலமாக கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் தெலங்கானாவில் பாஜக தொண்டர்களின் செயல்பாடுகள் தீவிரமாகி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலையின் செயல்பாடுகள் ஆக்ரோஷமாக இருந்தாலும், பெரிய அளவில் மாற்றமில்லை என்றே பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் பாஜக மீண்டும் தனது ஃபார்முலாவை கையில் எடுத்துள்ளது. அது கலாச்சார ரீதியாக மக்களை சென்றடையும் வழிகளை கையில் எடுத்து பணி செய்து வருகிறது.

வேல் யாத்திரை நடத்தியபோது வேல் தூக்கினாரே ஸ்டாலின்.. ஏன் இப்போ வாழ்த்து சொல்லல?- எல்.முருகன் கேள்வி!

For the growth the party in Tamil Nadu, the BJP has taken up Modi kabaddi League following the Thirukkural, Thiruvalluvar and Vel yatra.