இந்தியில் பதாகை வைச்சிடுவோம் பார்த்துக்கோங்க.. திமுக மீது எச்.ராஜாவிற்கு வந்த திடீர் கோபம்

சென்னை: ஹிந்தி மொழிக்கு எதிராக திமுக கோஷமிட்டதை சுட்டிக்காட்டி டிவிட்டரில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பதிவிட்டுள்ளார் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா.

தமிழகத்தில் இந்தித் திணிப்புக்கு எதிராக திமுக பெரும் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தது. அதன் விளைவாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு 1967ம் ஆண்டு திமுக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்தது.

பிறகு, அதிலிருந்து பிறந்த அதிமுகவும், மற்றும் திமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் தான் தமிழகத்தில் மாறி மாறி ஆட்சி நடந்தி வருகின்றன.

BJP senior leader H.Raja Slams DMK for their campaign against Hindi and shared newspaper news which says DMK is going to contest in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal in 2024 Lok Sabha election.