சென்னையில் பாஜக - விசிக மோதலால் மண்டை உடைப்பு.. காயத்ரி ரகுராம் உள்பட 150 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அம்பேத்கர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பது தொடர்பாக பாஜக மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு ஒருவருக்கு மண்டை உடைந்து ரத்தம் கொட்டியது. இந்த மோதல் தொடர்பாக இரு கட்சிகளையும் சேர்ந்த 150 பேருக்கு மேற்பட்டோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பாஜகவினருக்கும் விசிக தொண்டர்களுக்கும் இடையே அவ்வப்போது மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது. கோவை, மதுரை என பல ஊர்களில் பாஜக தொண்டர்களும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தொண்டர்களும் மோதி வருகின்றனர். சென்னையிலும் இந்த மோதல் நீடித்துள்ளது.

டாக்டர் அம்பேத்கரின் 131 வது பிறந்தநாள் நேற்று முன்தினம் கொண்டாடப்பட்டது.சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள அம்பேத்கரின் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் வந்தனர். விசிகவின் தலைவர் திருமாவளவன் மரியாதை செய்ய விசிகவினர் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.

நடிகைக்கு நடிகரால் நேர்ந்த கொடூரம்! 11 ஆயிரம் வீடியோ, 2 லட்சம் போட்டோ மீட்பு! தலைசுற்றி போன போலீசார்

English summary

A clash broke out between the BJP and the VCK over the wearing of garlands to Ambedkar's statue on his birthday, leaving one person with a broken skull and bleeding. More than 150 people from both parties have been charged in connection with the clash.