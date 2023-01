தமிழகத்தில் முதல்முறையாக.. உறுப்புகளை தானம் செய்து.. இருவருக்கு உயிர் தந்த 18 மாத பிஞ்சு.. நெகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: வீட்டில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது தவறி விழுந்து மூளைச்சாவு அடைந்த ஆந்திராவை சேர்ந்த 18 மாத ஆண் குழந்தையின் உடல் உறுப்புக்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இரண்டு பேருக்கு தானம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 4 மாத பெண் குழந்தை ஒன்றும் 19 வயது இளம்பெண் ஒருவரும் உயிர் பிழைத்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் 18 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானமாக பெறப்படுவது இதுவே முதல்முறை என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஆந்திராவின் நெல்லூரை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவருக்கு சமீபத்தில் திருமணம் நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்நிலையில் இவருக்கு ஆண் குழந்தை ஒன்று பிறந்திருக்கிறது. குழந்தை பிறந்து 18 மாதங்கள் ஆன நிறைவடைந்த நிலையில் வீட்டில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென எதிர்பாராத விதமாக தவறி கீழே விழுந்திருக்கிறது. இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் குழந்தையை அருகில் இருந்த மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

ஆனால் குழந்தையின் உடல்நிலை மோசமாக இருப்பதாகவும் எனவே உடனடியாக பெரிய மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனையடுத்து குழந்தை நெல்லூரிலிருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கடந்த 2ம் தேதி சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மருத்துவர்கள் குழந்தையை காப்பாற்ற தீவிர சிகிச்சை அளித்தனர். ஆனால் நாளுக்கு நாள் குழந்தையின் உடல்நிலை மோசமாகிக்கொண்டே வந்தது.

English summary

The organs of an 18-month-old boy from Andhra Pradesh, who fell while playing at home and became brain dead, have been donated to two people from Tamil Nadu. A 4-month-old boy and a 19-year-old boy survived. It is said that this is the first time in Tamil Nadu that an 18-month-old baby's body organs have been donated.