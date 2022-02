மேம்பாட்டுக்கு வழி வகுக்கும் பட்ஜெட் , வருமானவரி விகிதம் மாறாதது ஏமாற்றம் - பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்

Chennai

சென்னை : இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் நோக்குடன் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்களும், வேளாண் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களும் மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கதாகும் எனவும், அதேநேரத்தில் அனைவரும் எதிர்பார்த்த வருமானவரி விகித மாற்றம் குறித்து நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்படாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், மத்திய அரசின் 2022-23 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

கொரோனா பாதிப்பால் இந்தியப் பொருளாதாரமும், மக்களின் வாழ்வாதாரமும் கடந்த இரு ஆண்டுகளில் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்த நிலையில், அவற்றை மேம்படுத்த மத்திய அரசு எத்தகைய திட்டங்களை அறிவிக்கப் போகிறது? என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் அதிக அளவில் இருந்தது. அத்தகைய எதிர்பார்ப்புகளில் கணிசமானவற்றை மத்திய நிதி நிலை அறிக்கை நிறைவேற்றியிருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை வரவேற்கத்தக்கது.

