பள்ளிகளை திறந்ததால் பஸ்களில் பிதுங்கி வழியும் கூட்டம்.. காற்றில் பறந்த தனிமனித இடைவெளி, விதிமுறைகள்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று முதல் 9ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதால் காலை முதல் பேருந்துகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. தனிநபர் இடைவெளி இல்லாமல் மக்கள் பயணம் செய்வதால் கொரோனா நோய் பரவல் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

செப்டம்பர் 1ம் தேதியான இன்று முதல், தமிழகத்தில் 9ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளிகளும், கல்லூரிகளும் திறக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்து இருந்தது.

இதையடுத்து காலை 9 மணிமுதல் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன, கல்லூரிகளில் திறக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் இன்று முதல் பள்ளி & கல்லூரிகள் திறப்பு.. மாணவர்கள் உற்சாகம்.. வழிகாட்டுதல்கள் என்ன?

English summary

In Tamil Nadu, schools from 9th to 12th class will be reopened from today onwards. There is a risk of spreading corona disease as people travel in bus without personal gaps.