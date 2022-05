அதிமுக ஆட்சியில் '1 யூனிட் மின்சாரம் ரூ3.50’ ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிக்காததால் ரூ149 கோடி நஷ்டம்- சிஏஜி

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் (2017-2019) 1 யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ3.50க்கு அதானி நிறுவனத்திடம் வாங்கும் ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிக்க தவறியதால் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் (டான்ஜேட்கோ)-க்கு ரூ149.02 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய கணக்கு தணிக்கை அறிக்கை சாடியுள்ளது.

தமிழக சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய கணக்கு தணிக்கை தொடர்பாக மத்திய அரசு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்:

இவ்வாறு மத்திய கணக்கு தணிக்கை துறை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

According to the CAG Report, Non-renewal of Power Purchase Agreement at the TNERC approved rate of ₹3.50 resulted in additional expenditure of ₹149.02 crore to TANGEDCO.