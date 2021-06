31YearsofInjustice .. தொடங்கியது பிரச்சாரம்.. பேரறிவாளன் விடுதலை எப்போது? பரபரக்கும் ட்விட்டர்

Chennai

சென்னை: ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கு ஒரு சின்ன விசாரணை தொடர்பாக பேரறிவாளனை கூட்டி சென்று இன்றுடன் 30 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டது. அதாவது 31வது வருடம் தொடங்கி விட்டது. இந்நிலையில் பேரறிவாளனின் விடுதலையை வலியுறுத்தி ட்விட்டரில் பிரச்சாரம் நடக்கிறது.

இந்த விவாதத்தில் ஊடகவியலாளர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் உள்பட பலரும் பங்கேற்றார்கள். தொடர்ந்து பிரச்சாரம் நடந்து வருகிறது. பலரும் பேரறிவாளனின் விடுதலையை வலியுறுத்தி ட்விட்டரில் பேசி வருகிறார்கள்.

அற்புதம்மாள் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவில், ஒரு சின்ன விசாரணை என்று தொடர்பாக பேரறிவாளனை கூட்டி சென்று இன்றுடன் 30 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. 30 ஆண்டுகள் சிறையில் கழித்திருக்கிறார் பேரறிவாளன். 19 வயதில் அழைத்துச்செல்லப்பட்ட பேரறிவாளன் தொடர்ந்து 30 ஆண்டுகள் சிறையில் கழித்திருக்கிறார். மரண தண்டனை கைதியாகவும் இருந்துள்ளார். இது எல்லோருக்கும் தெரியும்.

It has been 30 years since Perarivalan was summoned for questioning. In this situation, a campaign is going on on Twitter demanding the release of Perarivalan.