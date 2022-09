ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சம்மன் அனுப்ப ரெடியாகும் சிபிசிஐடி.. ‘ஜூலை 11’ சம்பவத்தால் காத்திருக்கும் சிக்கல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த வன்முறை குறித்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ள சிபிசிஐடி போலீசார், ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு சம்மன் அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலக வளாகத்தில், கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் மோதிக் கொண்டனர். இச்சம்பவம் குறித்து, அ.தி.மு.க எம்பி சி.வி.சண்முகம் புகார் அளித்தார்.

ராயப்பேட்டை போலீசார் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் மீது, திருட்டு உட்பட ஏழு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கு, சி.பி.சி.ஐ.டி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணையை துவக்கி உள்ள நிலையில், விரைவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோருக்கு சம்மன் அனுப்பத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

English summary

It has been reported that the CBCID police, who have started an investigation into the violence at the AIADMK headquarters, have decided to summon O.Panneerselvam.