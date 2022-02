'சமூக நீதிக்கு எதிரானவர்'.. தமிழக ஆளுநரை மத்திய அரசு உடனே திரும்ப அழைக்கணும்.. ஜவாஹிருல்லா ஆவேசம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக மக்களின் உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் வகையில் நீட்தேர்வு மசோதாவை திருப்பி அனுப்பி இருக்கும் தமிழக ஆளுநரை மத்திய அரசு திரும்ப அழைக்க வேண்டும் என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் பேராசிரியர் எம்.எச்.ஜவாஹிருல்லா கூறியுள்ளார்.

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி உட்பட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 'நீட்' என்னும் நுழைவு தேர்வை ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 'நீட்' தேர்வுக்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

நீட் மசோதாவை அரசு மீண்டும் அனுப்பினால் ஆளுநர் என்ன செய்ய வேண்டும்? அரசியல் சாசனம் கூறுவது என்ன?

English summary

M. H. Jawahirullah leader of the manithaneya makkal katchi has demanded that the central government recall the governor of Tamil Nadu who had sent back the extension bill to hurt the feelings of the people of Tamil Nadu