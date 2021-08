சென்னையில் திருமணமான எட்டு மாதத்தில் உயிரைவிட்ட ஸ்னேகா! வரதட்சணை கொடுமையால் துயரம்

Chennai

சென்னை : தாம்பரத்தில் திருமணம் ஆகி எட்டே மாதத்தில் இளம்பெண் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதற்கு வரதட்சணை கொடுமை தான் காரணம் என அவரது பெற்றோர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த கிழக்கு தாம்பரம், ரங்கநாதன் தெருவை சேர்ந்தவர் ஸ்னேகா(19), இவருக்கு கடந்த 8 மாதங்களுக்கு முன்பு பனையூரை சேர்ந்த பிரமோத்(25) என்பவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்துள்ளனர்.

ஆரம்பம் முதலே மாப்பிள்ளை வீட்டார் வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் 10 நாட்களுக்கு முன்பு கொடுமை தாங்காமல் ஸ்னேகா தனது பெற்றோர் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார்.

Chennai: a young woman committed suicide by hanging herself over dowry Eight months after getting married in Tambaram Chennai, a young woman committed suicide by hanging herself. His parents complained that the dowry was cruel.