கஞ்சா போதை..பிரிந்த சத்யா..எனக்கு கிடைக்காதது..2 முறை கொல்ல முயற்சி..சதீஷ் பகீர் வாக்குமூலம்

சென்னை: காதலித்தவன் தடம் மாறி போக விட்டு விலகிய காதலியை ரயில் முன் தள்ளி கொலை செய்துள்ளான் கொடூர காதலன். தனக்கு கிடைக்காதது வேறு யாருக்கும் கிடைக்கக் கூடாது என்ற எண்ணத்தில்தான் ஒரு உயிரை துள்ள துடிக்க கொன்றுள்ளான். 2 முறை கொல்ல முயற்சி செய்ததாகவும் வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளான் அந்த கொடூரன்.

கிண்டியை அடுத்த ஆலந்தூர் காவலர் குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சத்யா. தனது தாய்- தந்தையுடன் வசித்து வந்தவர் சத்யா தி.நகரில் உள்ள ஜெயின் கல்லூரியில் பிகாம் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். வழக்கம் போல நேற்று கல்லூரி செல்ல வந்த சத்யாவை ஓடும் ரயிலில் ஒருவர் தள்ளி விடவே இரு துண்டாக சிதறிப்போனார்

அதைப்பார்த்து விட்டு சத்யாவை தள்ளி விட்ட அந்த அரக்கன் தப்பி ஓடி விட்டான். சத்யாவின் மரணத்தை நேரில் பார்த்த தோழிகள் அலறி துடித்தனர். கூச்சலிட்டு ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர். கொலை செய்யப்பட்ட சத்யாவின் தாய் ராமலட்சுமி ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் குற்றப்பிரிவு தலைமை காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். தற்போது இவர் கேன்சர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு வருடத்திற்கு மேல் மருத்துவ விடுப்பில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் என்பது போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இந்த கொலைக்கான பின்னணி காதல்தான் என்றும் காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது,

English summary

A cruel lover pushed his girlfriend in front of a train and killed her after she left him. Sathis killed a life with the thought that what he did not get, no one else should get. The brutal man has also confessed that he tried to kill Sathya twice.