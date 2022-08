பெண்ணின் வீட்டில் டாக்டர் சுப்பையா சிறுநீர் கழித்த வழக்கு ரத்து.. திடீர் ட்விஸ்ட் - நடந்தது என்ன?

Chennai

சென்னை : பக்கத்து வீட்டுப் பெண்ணின் வீட்டு வாசலில் சிறுநீர் கழித்தது தொடர்பான விவகாரத்தில் ஏபிவிபி அமைப்பின் முன்னாள் தேசிய தலைவர் டாக்டர் சுப்பையா மீதான வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.

இரு தரப்பிலும் சமரசமாக செல்வதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து இந்த வழக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் மருத்துவர் சுப்பையா வசிக்கும் குடியிருப்பில் பெண்ணுடன் தகராறு செய்தது குறித்த அந்தப் பெண் புகார் தெரிவித்த நிலையில், அவரது வீட்டின் முன்பாக டாக்டர் சுப்பையா சிறுநீர் கழிக்கும் சிசிவிடி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின.

சிறுநீர் கழித்த சுப்பையா கைது.. புகாரளித்தவருக்கு அடுத்தடுத்து மிரட்டல்.. பாதுகாப்பு கோரும் பாலாஜி.!

Chennai High Court has cancelled the case against the former National President of ABVP Dr. Subbaiah. The case was dropped after both sides were going to compromise.