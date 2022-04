சென்னையில் 450 பேருக்கு ஒரே மகன் - எந்த ஊரோட உயிரா இருந்தாலும் சொந்தம் ஆக்கும்! யார் இந்த சீனிவாசலு?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உறவுகளால் கைவிடப்பட்டு தங்க இடமின்றி தவிக்கும் ஏழைகள் பலருக்கு இருப்பிடங்களை வழங்கும் மகத்தான பணியை மேற்கொண்டு வருகிறார் சென்னையை சேர்ந்த சீனிவாசலு.

கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு, 23 வயது இளைஞர் ஒருவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது.

அவசர அவசரமாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் அவருக்கு உயிர் காக்கும் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. ஒருவழியாக உயிர் பிழைத்து அவர் மீண்டும் சுவாசிக்கத் தொடங்குகிறார்.

