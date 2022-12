இனி வாட்ஸ்அப்பிலேயே டிக்கெட்.. சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் அறிமுகமாகும் திட்டம்.. பயன்படுத்துவது எப்படி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை மெட்ரோ ரயில் டிக்கெட்டை பயணிகள் வீட்டில் இருந்தே வாட்ஸ்அப் மூலம் எடுத்து கொள்ளும் வசதி விரைவில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. இதனை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது பற்றிய முழுவிபரம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

சென்னையில் நிரம்பி வழியும் வாகனங்களுக்கு மத்தியில் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்காமல் மக்கள் வேகமாக பயணம் செல்ல மெட்ரோ ரயில் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் முதல் முதலாக கடந்த 2015 ஜூன் மாதம் துவங்கப்பட்டது. அப்போது சென்னை ஆலந்தூர் -கோயம்பேடு இடையே மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்பட்டது.

English summary

The facility of collecting Chennai Metro train tickets from the comfort of a passenger's home through WhatsApp is going to be introduced soon. Full details on how to use it are now available.