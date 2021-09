ஜெர்மனி பெண் - ஆர்யா விவகாரத்தில் திருப்பம்.. சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் விளக்கம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஜெர்மனி பெண்ணை ஏமாற்றியது நடிகர் ஆர்யா கிடையாது என சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

முதல் தகவல் அறிக்கையின் படி நடந்த விசாரணையில் ஆர்யாவிற்கும் இவ்விவகாரத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் கூறினார்.

பிரபல நடிகர் ஆர்யா, தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாகக்கூறி ரூ.70 லட்சம் பெற்று மோசடி செய்ததாக இலங்கையை பூர்வீகமாக கொண்ட ஜெர்மனியை சேர்ந்த இளம்பெண் விட்ஜா, சென்னை பெருநகர காவல்துறையில் புகார் அளித்தார்.

English summary

Chennai Police Commissioner Shankar Jiwal has said that actor Arya was not the one who cheated on the German woman.