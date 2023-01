ஸ்மார்ட்டாக மாறும் சென்னை.. போக்குவரத்து போலீஸ் கையிலெடுத்த சூப்பர் திட்டம்..மக்களுக்கு குட்நியூஸ்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் வசித்து வரும் மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பு கருதி போக்குவரத்து போலீசார் பல்வேறு புதிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தற்போது சென்னை போக்குவரத்த போலீசார் குட்நியூஸ் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி சென்னையை ஸ்மார்ட்டாக மாற்ற போக்குவரத்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருவது தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் ஆண்டுதோறும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. பல நகரங்களில் மக்கள்தொகையை விட வாகனங்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் சில ஆண்டுகளில் உயர்ந்து விடும் நிலை நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் போக்குவரத்து விதிமீறல் வழக்குகளும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. இதனை கட்டுப்படுத்த அபராதத்தொகை தொடர்ந்து அதிகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் போக்குவரத்து விதிகளை மீறும் நபர்களை கண்டுபிடிக்க தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு.. 8 மண்டலங்களில் பணி..விண்ணப்பிக்க நல்ல வாய்ப்பு

English summary

The traffic police are taking various new measures to ensure the safety of the people living in Chennai and motorists. In that way, the Chennai Traffic Police has given good news. Accordingly, it has been revealed that the traffic police are taking steps to make Chennai smart.