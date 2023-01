நொடிக்கு நொடி உழைத்து வருகிறேன்! இரவு தூங்கும் நேரம் மட்டுமே எனக்கு ஓய்வு! மனம் திறந்த ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: நொடிக்கு நொடி தாம் உழைத்து வருவதாகவும் இரவு தூங்கும் நேரம் மட்டுமே தனக்கு ஓய்வு கிடைப்பதாகவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

அரசின் ஒவ்வொரு திட்டமும் ஒவ்வொரு நாளும் எந்தளவுக்கு முன்னேறிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்பதை தொடர்ந்து தாம் கண்காணித்து வருவதாக முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இதுமட்டுமல்லாமல், தனக்கு மட்டும் கால் வலி, முதுகு வலி இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இன்னும் கூடுதல் நிகழ்ச்சிகளில் தன்னால் பங்கேற்றிருக்க முடியும் என முதல்வர் தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக சட்டசபையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மனம் திறந்து பேசியதாவது;

சக்தியை மீறி.. ஆயிரம் கைகள் மறைத்து நின்றாலும் ஆதவன் மறைவதில்லை! சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் உரை!

English summary

Chief Minister Stalin has said that he is working from moment to moment and the only time he gets rest is when he sleeps at night.