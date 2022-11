சந்திர கிரகண நேரத்தில் குழந்தை பிறந்தால் யோகமா? தோஷமா? ஜோதிடம் சொல்வதென்ன?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இன்றைய தினம் இந்த ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம் நிகழ்கிறது. கிரகண நேரத்தில் குழந்தை பிறப்பதை யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். அதையும் மீறி இன்று இயற்கையாக சுக பிரசவத்தில் குழந்தை பிறப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. பொதுவாக கிரகண நேரத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

பொதுவாக நிழல் கிரகங்கள் எனப்படும் ராகு, கேதுவுடன் மற்ற கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் இருந்தால் அது கிரகண தோஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் என்றால் பொதுவாகவே எல்லோருக்கும் பயம்தான் இந்த நேரத்தில் தீயவைகளுக்கு சக்தி அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

அதே போல ராகு காலம் எம கண்ட நேரங்களும் ஒதுக்கி வைக்கப்படுகின்றன. இந்த நேரங்களில் பிறக்கும் குழந்தைகள் எப்படி இருக்கும் என்று கேள்வி வரலாம். அந்த குழந்தைகள் அதிக வலிமையோடும் ஆற்றலோடும் இருப்பார்களாம்.

இன்று சந்திர கிரகணம்! தமிழகத்தில் எப்போது தொடங்குகிறது? எங்கெல்லாம் ’ரத்த நிலா’வை பார்க்கலாம்?

English summary

Today is the last total lunar eclipse of the year. No one wants to have a baby during an eclipse. In spite of that no one can prevent the birth of a child in a natural and healthy delivery today. Let's see how the children born during the eclipse generally look like.