ஒரே நாள்.. இரண்டு சம்பவம்.. மகிழ்ச்சியில் ஸ்டாலின்.. மறக்க முடியாத நாளாகும் சுதந்திர தினம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: முதல் முறையாக முதல்வரான முக ஸ்டாலினுக்கு சுதந்திர தினத்தின் 75ம் ஆண்டில் கொடியேற்றும் வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது. அதுவும் அவர் ஆட்சிக்கு வந்த 100வது நாள் அது என்பதால் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளார் ஸ்டாலின்.

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி விழா ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள், போலீசாரின் அணிவகுப்பு என பிரம்மாண்டமான நிகழ்வாக குடியரசு தினம் கோட்டைக்கொத்தளத்தில் நடைபெறும்.

இந்த ஆண்டும் ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக நடந்து வருகிறது. கடந்த 1997ம் ஆண்டு 50ம் ஆண்டு பொன்விழா என்பதால் மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது தமிழகத்தின் முதல்வராக ஸ்டாலினின் தந்தையும் மறைந்த திமுக தலைவருமான கருணாநிதி இருந்தார். சரியாக 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த வாய்ப்பு அவரது மகனான ஸ்டாலினுக்கு கிடைத்துள்ளது.

English summary

mk Stalin, for the first time, has the opportunity to flag off the 75th anniversary of Independence Day. Stalin is very happy that it is also the 100th day that he came to power.