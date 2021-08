தியாகி அழகுமுத்துக்கோனின் தியாகத்தை ஸ்டாலின் மறந்து விட்டார்.. ஓ.பி.எஸ்-இ.பி.எஸ் குற்றச்சாட்டு!

Chennai

சென்னை: சுதந்திர தினத்தின் போது விடுதலை போராட்ட தியாகி அழகுமுத்துக்கோனின் புகழை பற்றி முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசாதது வருத்தம் அளிப்பதாக அ.தி.மு.க கூறியுள்ளது.

சாதி, மத பேதமற்ற அரசைத்‌ தான்‌ பெரும்பான்மையான மக்கள்‌ விரும்புவார்கள்‌. இதேபோல் தமிழ்நாடு அரசு செய்லபட வேண்டும் என்றும் அ.தி.மு.க தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது :-

English summary

The AIADMK has said it regrets that Chief Minister MK Stalin did not speak about the fame of freedom fighter alagumuthu kone during Independence Day