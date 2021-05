4 கிலோ மீட்டர் தூரம் சுற்றி செல்லும் முதல்வர் ஸ்டாலின். இதுதான் காரணம்.. மாஸ் லீடர்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை தேனாம்பேட்டையில் சித்ரஞ்சன் ரோடு ஆழ்வார்பேட்டை, எல்டாம்ஸ் வாழியாக அண்ணா அறிவாலயம் செல்லாமல், TTK வழியாக நேராக கதீட்ரல் ரோடு, அண்ணா மேம்பாலம் வழியாக 4 கிலோ மீட்டர் சுற்றிக்கொண்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் சென்று வருகிறார், இதற்கான காரணங்கள் என்னவாக இருக்கும் என்று சில தகவல்கள் உலா வருகிறது. அவற்றை இப்போது பார்ப்போம்.

வழக்கமான வழியை விட 4 கிமீ சுற்றி செல்லும் Stalin.. இதான் காரணமாம்!

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 159 இடங்களில் அபாரமாக வெற்றி பெற்றது. திமுக மட்டுமே அறுப்பெரும்பான்மைக்கும் அதிகமான இடங்களில் வென்று ஆட்சியமைத்துள்ளது.

எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்க சி.ஏ.ஏ.எதிர்ப்பு செயற்பாட்டாளர் அகில் கோகாய்-க்கு என்.ஐ.ஏ.நீதிமன்றம் ஜாமீன்!

இதையடுத்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தமிழகத்தின் முதல்வராக முதல்முறையாக கடந்த மே 7ம் தேதி பதவியேற்றார். பதவியேற்றது முதலே அவர் பல்வேறு அதிரடியாக அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு அசத்தி வருகிறார்.

CM MK Stalin who travels around 4 km daily due to save road side shops oweners. he n is not going to Anna Arivalayam via Chitranjan Road, Alwarpet, Elltoms road. but he go to anna arivalayam via ttk road and anna bridge