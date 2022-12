சிறுபான்மையினருக்கு திமுக அரசு செய்த நல்ல காரியங்கள் என்னென்ன? பட்டியல் வாசித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சிறுபான்மையினர் சமுதாய மக்களுக்கு திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோதெல்லாம் என்னென்ன நல்ல காரியங்கள் செய்யப்பட்டது என்ற பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

சென்னையில் நடைபெற்ற 'அன்பின் கிறிஸ்துமஸ்' விழாவில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர், இயேசுபிரானின் அறிவுரையைப் பின்பற்றினாலே உலகம் எங்கும் அமைதி தவழும் எனக் குறிப்பிட்டார்.

இது தொடர்பாக அந்த விழாவில் முதல்வர் பேசியதாவது;

