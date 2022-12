கோபத்தில் கொந்தளித்த சீமான்.. மைத்துனரை இழுத்த செய்தியாளரிடம் தரக்குறைவாக பேச்சு - சிஎம்பிசி கண்டனம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தனது மைத்துனருக்கு நாம் தமிழர் கட்சியில் சீட் வழங்கியதை சுட்டிக்காட்டி கேள்வி எழுப்பிய பத்திரிகையாளரை பைத்தியம் என கடுமையாக விமர்சித்த சீமான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர் சங்கம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளது.

சென்னையில் இன்று சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானிடம், செய்தியாளர் ஒருவர், "திருச்சி சிறப்பு முகாமில் இருக்கும் ஈழத் தமிழர்கள் இலங்கைக்கு போதைப்பொருள் கடத்துகிறார்கள். தமிழ் தேசியவாதிகள் ஆதாயத்திற்காக வாய்திறக்க மறுக்கிறார்கள் என்று சவுக்கு சங்கர் குற்றச்சாட்டை வைத்து உள்ளார்." என கேள்வி எழுப்பினார்.

அப்போது பதிலளித்த சீமான், "குஜராத்தில் அதானி துறைமுகத்தில் 20,000 கோடிக்கு ஹெராயின் வந்தது. அதை யாருமே பேசவில்லை. தடுப்பு காவலில் இருப்பவர்களால் எப்படி கடத்த முடியும்? அதை கண்காணிப்பது உங்கள் வேலை. நடப்பது திராவிடர் ஆட்சி. போதைப்பொருள் கடத்தலில் தமிழ்தேசியவாதிகள் ஆதாயத்துக்கு பேசுகிறார்கள் என்றால்.. வெறுப்பாகுமா இல்லையா?" என்றார்.

பொங்கலுக்கு இலவச அரிசி, சர்க்கரை அரசு கொடுப்பது தேசிய அவமானம்.. சொன்னது சீமான்

English summary

Centre of Media Persons for Change strongly condemned Seeman, who severely criticized the journalist who pointed out that his brother-in-law had got a seat in the Naam Tamil Party in a press conference.