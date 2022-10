சென்னையில் கல்லூரி மாணவி தூக்கு போட்டு சாவு.. இவர்கள் தான் காரணம்.. போலீசில் தாய் கண்ணீர் பேச்சு!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை திருவேற்காட்டில் 19 வயது கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். மன உளைச்சல் காரணமாகவே மகள் இறந்ததாகவும், மகளின் சாவுக்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பெற்றோர் போலீசில் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சென்னை திருவேற்காடு கருமாரியம்மன் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் உதயகுமார் (வயது 46). உதயகுமார் அங்குள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார்.

இவரது மனைவி உமா. உதயகுமார் உமா தம்பதிக்கு ஸ்ரீநிதி என்ற 19 வயது மகளும் மகனும் உண்டு.

பொது இடத்தில் தாக்குதல்! மாணவி தற்கொலை... உத்தரப் பிரதேசத்தில் பதற்றம்

English summary

A 19-year-old college student hanged herself in Thiruverkadu. The parents have lodged a complaint with the police saying that the daughter died due to mental stress and action should be taken against those responsible for her daughter's death.