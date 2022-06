ட்ரெஸ் இல்லாமல் செல்ஃபி! நித்யானந்தா மீது பகீர் புகார் கூறிய சிஷ்யை! சமாதி ஆனாலும் விட மாட்டாங்க போல

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : டிஸ்கவரி ப்ளஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள 'My Daughter Joined a Cult' என்ற ஆவணப்படத்தில் பேசியுள்ள நித்யானந்தாவின் முன்னாள் சீடர்கள் பலர் ஆண் பெண் என்ற பேதமின்றி சிஷ்யர்களை பாலியல் ரீதியாக நித்யானந்தா வன்கொடுமை செய்ததாக புகார் கூறியுள்ளனர்.

பாலியல் வன்கொடுமை, ஆட்கடத்தல், மோசடி என்று இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் வழக்குகளில் சிக்கி கைது நடவடிக்கையில் இருந்து தப்பிக்க தனது சில சீடர்களுடன் தலைமறைவானவர் சாமியார் நித்தியானந்தா.

தன்னை நம்பிவந்தவர்களிடம் சித்துவேலைகளை காட்டி மோசடி செய்தும், அடித்துச் சென்ற பணத்தில் தனித் தீவு ஒன்றை குத்தகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு, கைலாசா என்ற நாட்டை அறிவித்தார்.

English summary

Speaking in the documentary ‘My Daughter Joined a Cult’ released by Discovery Plus, many of Nithyananda's former disciples complained that Nithyananda sexually abused his disciples, regardless of gender.