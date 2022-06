மறுபடியுமா.. தமிழகத்தின் 17 மாவட்டங்களில் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு.. அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தகவல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று இந்தியாவில் 41 சதவீதமாக தற்போது அதிகரித்து வருகிறது என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர். மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார். தமிழகத்தில் 17 மாவட்டங்களில் 2 நாட்களாக நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவதாகவும் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே தனியார் மருத்துவக்கல்லூரியில் நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன், தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் 36 மையங்களிலும் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் 55 மையங்கள் இந்த எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கான கூட்டு மருந்து சிகிச்சை மையங்கள் இயங்கி வருகின்றன.

மேலும் தமிழக மக்களின் அவசியம் கருதி தனியார் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவத்துறை சார்பில் 8 தனியார் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் தொடங்க தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு அதற்கான முதல் மைய தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது என்றார்.

இந்தியாவில் மீண்டும் வேகமெடுத்த கொரோனா.. 3 மாதங்களில் இல்லாத அளவு பாதிப்பு.. திணறும் 2 மாநிலங்கள்!

English summary

Health Minister Ma Subramaniam has said Corona virus infection is currently on the rise in India at 41 per cent. Subramanian also said that it is increasing day by day for 2 days in 17 districts in Tamil Nadu.