தமிழகத்தில் கொரோனா அதிகரிப்பு... தளர்வுகள் அற்ற முழு லாக்டவுன் நீடிக்குமா - இன்று அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா பரவல் சென்னை தவிர பல மாவட்டங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. எனவே தளர்வுகள் அற்ற ஊரடங்கை நீட்டிக்கலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்து முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று முக்கிய அறிவிப்பினை வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலைத் தடுக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்த போதிலும், தினசரி பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வந்தது. இந்திய அளவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை குறைந்தபோதிலும், தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்துவந்தது

கொரோனா பாதிப்பு உயர்ந்து கொண்டே உள்ளதால் ஒரு வார காலத்திற்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. திங்கட்கிழமை காலை 6 மணி முதல் தளர்வுகள் அற்ற முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது.

வரும் 31ஆம் தேதி வரை தளர்வுகள் அற்ற ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் தளர்வுகள் அற்ற லாக்டவுனை நீட்டிக்கலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்து முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் நேற்று தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

தமிழகத்தில் தளர்வுகள் அற்ற முழு லாக்டவுன் நீடிக்குமா - முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று அறிவிப்பு

தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக்கூட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்துவது, கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. பாதிப்பு அதிகம் உள்ள கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், மதுரை, திருச்சி, சேலம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடனும் ஆலோசித்தார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்.

கொரோனாவின் இரண்டாவது அலையின் தாக்கத்தை நமது மாநிலம் கட்டுப்படுத்துவதற்கு, இந்த ஆறு மாவட்டங்களில் நாம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் வெற்றி அடைவது அவசியம் என்பதை மனதில் கொண்டு, அடுத்த ஓரிரு வாரங்களுக்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் முனைப்புடன் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனாவால் 33,361 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோவையில் மட்டும் ஒரே நாளில் 4734 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கடுத்ததாக சென்னையில் 2779 , திருப்பூரில் 2074, ஈரோட்டில் 1699, மதுரையில் 1395, செங்கல்பட்டில் 1392 பேர் நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பலி எண்ணிக்கையை பொறுத்தமட்டில் தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக சென்னையில் 79, செங்கல்பட்டில் 52, திருப்பூரில் 34, கோவையில் 32, சேலத்தில் 30 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் முழு ஊரடங்கை தளர்வுகளுடன் நீடிக்கலாமா? அல்லது தளர்வுகளுடன் கூடிய லாக்டவுனை அமல்படுத்தலாமா என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று அறிவிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தலைமைச் செயலக வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Corona is spreading rapidly in many districts except Chennai. So Chief Minister MK Stalin is expected to make a major announcement today on whether or not to extend the relaxed curfew.