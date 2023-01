அண்ணாமலை எதை எதையோ பேசி கதை கட்டுறாரு.. உறுத்தலா இருக்கே.. சந்தேகம் கிளப்பிய பாலகிருஷ்ணன்!

Chennai

சென்னை : பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கிறோம் என்ற பொறுப்பே இல்லாமல், அடிப்படை நாகரிகமும் இல்லாமல் தான்தோன்றித்தனமாக கூச்சல் எழுப்புவது மக்களின் அறிந்துகொள்ளும் உரிமையை‌ காலில் போட்டு மிதிப்பதாகும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார்.

நேற்று சென்னையில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கும் செய்தியாளர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் பெயர், எந்த சேனல் என்பது குறித்த விவரங்களைக் கூறினால்தான் பதில் அளிப்பேன் என்று அண்னாமலை அடாவடியாகப் பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளானது.

அண்ணாமலையின் இந்த அடாவடி செயலுக்கு பத்திரிகையாளர் சங்கத்தினர், திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், அடிப்படை நாகரீகம் இல்லாத அண்ணாமலையை பாஜக திருத்துமா என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

