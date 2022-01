மாணவி மரணத்துக்கு மதமாற்ற சாயம் பூசுவதா?.. இது பாஜக.வின் அருவருப்பான அரசியல்.. மார்க்சிஸ்ட் கண்டனம்

Chennai

சென்னை: தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவி மரணத்திற்கு மதமாற்ற சாயம் பூசக்கூடாது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது பாஜக.வின் அருவருப்பான அரசியல் என்றும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்ட அறிக்கை: தஞ்சை மாவட்டம், பூதலூர் தாலுகா, மைக்கேல்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் படிக்கும் மாணவி, விடுதியில் தொடர்ச்சியாக தனக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகள் மற்றும் மன உளைச்சல் காரணமாக அண்மையில் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார்.

English summary

The Marxist Communist Party(CPM) has demanded that the death of Lavanya, a student from Tanjore district, should not be painted proselytizing. It has also condemned the BJP's disgusting politics