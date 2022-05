சிதம்பரம் கோவிலுக்குள் அதிகாரிகளை அனுமதிக்க மறுத்த தீட்சிதர்கள்... நானே வரேன்...கிளம்பிய சேகர்பாபு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் விவகாரம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள துணை ஆணையர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவினர் நேரடியாக சென்று விசாரணை செய்ய அனுமதி மறுக்கப்பட்டு உள்ளதற்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். சட்டபூர்வமாக அவர்கள் மீது படி படியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் நடைபெற்று வரும் முறைகேடுகள் தொடர்பாக துணை ஆணையர் தலைமையில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. அந்த விசாரணைக்கு அங்கு உள்ள தீட்சிதர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னை ராயப்பேட்டை உள்ள சித்திபுத்தி விநாயகர் திருக்கோவிலில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் கேகர் பாபு ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும் தொடர்ச்சியாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு கோவில்களை புணரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அவர் தெரிவித்தார். இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், இந்த ஆண்டு மானிய கோரிக்கையில் நகர்ப்புற பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களை சீரமைக்க 20 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பட்டினப்பிரவேசம்..அனைவரின் மனமும் குளிரும் வகையில் முதல்வர் நல்ல முடிவை அறிவிப்பார் - சேகர்பாபு

English summary

Minister of State for Hindu Religious Affairs PK Sekar Babu has condemned the denial of permission to a team headed by the Deputy Commissioner to investigate the Chidambaram Natarajar Temple issue. Minister PK Sekar Babu has said that step by step action will be taken against them legally.