சென்னை: சொந்த கட்சியான திமுக மீதான, தன்னுடைய வருத்தத்தை வெளிப்படையாகவே பதிவு செய்துள்ளார் அக்கட்சியின் ஐடி பிரிவின் செயலரும் மன்னார்குடி எம்எல்ஏவுமான டிஆர்பி ராஜா.. இதற்கு என்ன காரணம்?

ஒரே வாரத்தில் 2 முறை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொண்டர்களுக்கு அறிவுரை தந்து, கடிதம் எழுதியிருந்தார்.. இந்த கடிதம், எதிர்க்கட்சியினரால் விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த கடிதத்தை பார்த்தால், பொதுமக்களுக்காக அறிவுறுத்தல் போல் தெரியவில்லை, திமுகவினருக்காகவே ஸ்டாலின் தந்த அட்வைஸ் போலுள்ளதாக கிண்டலும், குற்றச்சாட்டுகளும் கிளம்பி உள்ளன. இந்நிலையில்தான், நம் ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு, திமுகவின் ஐடி பிரிவின் செயலாளர் டிஆர்பி ராஜா விளக்கம் ஒன்றை தந்துள்ளார்.. அதன் சுருக்கம்தான் இது:

திமுக நாகரீக அரசியல் செய்வதால்.. ஸ்டாலின் புகழ் நாடு முழுக்க விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது! டிஆர்பி ராஜா

