பஞ்சமி நில மீட்பு போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் சீமான்! கூட்டி கழிச்சி பார்த்தால் கணக்கு சரியா வருதே!

சென்னை: சென்னை மாகாணத்தில் தலித்துகளுக்கு ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் தரப்பட்ட 12 லட்சம் பஞ்சமி நிலங்களை மீட்டு ஆதித்தமிழ்க்குடி மக்களிடம் அளிக்கும் போராட்டத்தை விரைவில் தொடங்கப் போவதாக சீமான் அறிவித்துள்ளதை பார்க்கும் தலித் மக்களின் வாக்கு வங்கியை குறி வைத்து அவர் சில முன்னெடுப்புகளை எடுக்கிறாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

முதலில் பஞ்சமி நிலம் என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம். பஞ்சமி நிலம் அல்லது Depressed Class Land என்பது நிலமற்ற ஏழை தலித்துகளுக்காக 1892ம் ஆண்டில் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட வேளாண் விளைநிலங்கள். தலித்துகளின் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக ஆராய்ந்து ஆங்கிலேயர் அரசாங்க மேற்கொண்ட மிக முக்கியமான நடவடிக்கை இது.

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் வருவாய்த்துறை பதிவு ஏடுகளில் பஞ்சமி நிலம் குறித்த விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இத்தகைய பஞ்சமி நிலங்களை தலித்துகளைத் தவிர இதர சமூகத்தினர் வாங்க முடியாது.

தலித்துகளின் 12 லட்சம் ஏக்கர் பஞ்சமி நிலங்கள் இப்போது எங்கே? இனி போராட்டம்- சீமான் திடீர் அறிவிப்பு

Naam Tamilar Seeman is trying to grab Dalit vote bank? As he is going to conduct protest to retrieve Pachami lands.