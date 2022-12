நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன் திட்டத்தால் கல்வி தரம் உயராது.. முதலில் இதை பண்ணுங்க.. தங்கர் பச்சான் ஆவேசம்!

Chennai

சென்னை : 'நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன்' திட்டத்தின் மூலம் நிதி பெறுவதால் பள்ளிக்கூடக் கட்டமைப்பு தான் மேம்படும், கல்வியின் தரம் மேம்படாது. அரசு பள்ளிகள் மீது மக்களிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தாமல் வெறும் பணத்தை மட்டுமே வாங்கி பள்ளியின் தரத்தை உயர்த்த முடியாது. அதனால் தமிழக அரசு, அரசு ஊதியம் வாங்கும் அமைச்சர், நீதிபதி, காவல்துறையினர் என அனைவரும் அவர்களது அடுத்த தலைமுறையினரை அரசு பள்ளியில் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற சட்டத்தைக் கொண்டு வரவேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார் திரைப்பட இயக்குநர் தங்கர் பச்சான்.

முன்னாள் மாணவர்கள் அரசுப் பள்ளிகளை தத்தெடுத்து, அந்த பள்ளிகளுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்க 'நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன்' என்ற திட்டத்தை பள்ளிக் கல்வித்துறை தொடங்கியுள்ளது. சமீபத்தில், இத்திட்டத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்து, தனது சார்பாக ரூ. 5 லட்சம் நிதியையும் வழங்கினார்.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தொடங்கி வைத்த 'நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன்' திட்டம் குறித்து அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் தங்களது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

Cinema director Thangar Bachan has said that 'Namma School Foundation' program will only improve the infrastructure of the school and not the quality of education. It is not possible to improve the quality of schools by just getting money without instilling trust among people on government schools, he added.