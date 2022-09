தித்திக்கும் தீபாவளி..ஆவினில் என்னென்ன ஸ்வீட்..விலை உயர்ந்த காரணத்தை விளக்கிய அமைச்சர் நாசர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆவினில் 9 வகையான இனிப்புகள் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. குலாப்ஜாமூன், ரசகுல்லா உள்ளிட்ட இனிப்புகளின் விலை உயர்த்தி ஆவின் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வுக்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் அதற்கான காரணத்தை விளக்கியுள்ளார் அமைச்சர் நாசர்.

125 கிராம் குலாப்ஜாமூன் ரூ.45 லிருந்து ரூ.50 ஆகவும், 250 கிராம் குலாப்ஜாமூன் ரூ.80 லிருந்து ரூ.100 ஆகவும், 100 கிராம் ரசகுல்லா ரூ.40 லிருந்து ரூ.45 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது. 200 கிராம் ரசுகுல்லா ரூ.80 லிருந்து ரூ.90 ஆகவும், 500 கிராம் பால் கோவா ரூ.210 லிருந்து ரூ.250 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.

100 கிராம் பால் கோவா ரூ.45 லிருந்து ரூ.50 ஆக உயர்ந்தப்பட்டுள்ளது. 250 கிராம் பால் கோவா ரூ.110 லிருந்து ரூ.130 ஆகவும், 1 கிலோ சர்க்கரை இல்லாத கோவா ரூ.520 லிருந்து ரூ.600 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 500 கிராம் சர்க்கரை இல்லாத கோவா ரூ.260 லிருந்து ரூ.300 ஆகவும், 100 கிராம் மில்க் பேடா ரூ.47 லிருந்து ரூ.55 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Milk Minister Nasar has explained the reason behind this price hike On the occasion of Diwali, 9 types of sweets have been introduced in Aavin. Aavin has ordered to increase the price of sweets including Gulabjamoon and Rasagulla.