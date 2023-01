மோடி.. இங்கேயா? வரட்டும்.. தோற்கடிப்போம்.. சவால் விட்ட திமுக! ஆஹா.. பெரிய சம்பவம் நடந்துடும் போலயே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி போட்டியிடவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், பிரதமர் வேட்பாளர் மோடி தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டாலும் அவரை திமுக தோற்கடிக்கும் என தருமபுரி திமுக எம்.பி செந்தில் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வலுவாக காலூன்ற வைக்கும் திட்டத்தில் இருக்கும் தேசிய தலைமை, பிரதமர் மோடியை தமிழ்நாட்டில் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட வைக்க வியூகம் அமைப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக, ராமநாதபுரத்திற்கு பிரதமர் மோடி குறிவைத்துள்ளதாக தகவல்கள் பரபரத்து வருகின்றன. இந்நிலையில், பாஜகவிற்கு சவால் விடும் வகையில் பேசியுள்ளார் திமுக எம்.பி செந்தில் குமார்.

ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ்.. அமைச்சர் ரகுபதி சொன்ன தகவல்!

English summary

While reports are coming out that PM Narendra Modi is going to contest from Ramanathapuram constituency in the upcoming parliamentary elections, DMK MP Senthil Kumar has said that Modi will defeat by DMK in whichever constituency he contests in Tamil Nadu.