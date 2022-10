விடாமல் சீண்டும் பாஜக.. உற்று கவனித்த திமுக ‘தலை’ மீண்டும் களத்தில்- அதிரடி மூவ்! தேதி குறிச்சாச்சு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழகம் முழுவதும் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்த திமுக தலைமை திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக கடந்த அக்டோபர் 14ஆம் தேதி திமுக இளைஞரணி, மாணவரணி சார்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், அதனை எதிர்த்து பாஜக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகிறது.

திமுக தமிழை புறக்கணித்து விட்டதாகவும், இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு என நாடகம் போடுவதாகவும் விமர்சித்து ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தியுள்ளது பாஜக.

இந்நிலையில், விரைவில் இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்பட இருப்பதாகவும், முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினும் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசுவார் என்றும் அறிவாலய வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தீவிரமடையும் இந்தி எதிர்ப்பு! களமிறங்கிய இந்திய மாணவர் சங்கம் -இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம்!

English summary

According to the sources, DMK chief is planning to hold public meetings across Tamil Nadu against hindi imposition. BJP has held demonstrations criticizing dmk plays drama against Hindi. In this case, Stali plans to hold public meetings soon against imposition of Hindi.