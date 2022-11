பேக் டு பேக் சம்பவங்கள்.. முட்டிக்கொள்ளும் திமுக கூட்டணி.. கொச்சைப் படுத்துறீங்களா? கொதிக்கும் காங்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அடுத்தடுத்து 2 விஷயங்களால் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே முரண்பாடுகள் எழுந்திருப்பதைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் புகைச்சல்கள் எழத் தொடங்கி இருக்கின்றன. இதனால் கூட்டணியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாம். ஒருபக்கம் பாஜக கூட்டணி கட்சிகள் நெருங்கி வரும் நிலையில், திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டு வருவது உற்று கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பொருளாதார அடிப்படையிலான 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டை திமுக கடுமையாக எதிர்த்து வரும் நிலையில், கூட்டணிக் கட்சியான காங்கிரஸ் வெளிப்படையாக ஆதரித்து வருகிறது.

இது ஒரு பக்கம் என்றால், நேற்று உச்ச நீதிமன்றம் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள 6 பேரையும் விடுதலை செய்துள்ளதற்கு திமுக வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது.

அதேசமயம், காங்கிரஸ் கட்சி இந்தத் தீர்ப்பை கடுமையாக கண்டித்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியில் கொந்தளிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளனவாம். இதனால், தமிழக தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி அப்செட்டில் இருக்கிறாராம்.

English summary

Some voices of dissatisfaction are starting to rise within the Congress party following the conflict between DMK and Congress due to 2 consecutive issues. There has been turmoil in the Congress party over the issue of release of Rajiv case prisoners.