தொழிலதிபர் கடத்தல்.. முன்ஜாமீன் என போலி ஆவணம்.. திமுக வட்டச் செயலாளர் கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தொழிலதிபர் கடத்தல், போலி முன் ஜாமீன் ஆர்டர் தயாரித்த விவகாரத்தில் திமுக கவுன்சிலரின் கணவரும், திமுக வட்டச் செயலாளருமான கிருஷ்ணமூர்த்தி கட்சியில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னையில் ஏற்கனவே தான் விற்ற சொத்தை, மீண்டும் அதிக விலைக்கு வேறு ஒருவருக்கு விற்பதற்காக, தொழிலதிபரை கடத்தி மிரட்டி கையெழுத்து பெற்ற வழக்கில் திமுக கவுன்சிலர் மற்றும் அவரது கணவர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், முன் ஜாமீன் ஆவணத்தை போலியாக தயார் செய்துள்ளனர். இதையடுத்து இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, திமுக வட்டச் செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

DMK councilor's husband and DMK ward secretary Krishnamurthy has been temporarily suspended from the party in connection with the kidnapping of a businessman and preparation of a fake anticipatory bail order.