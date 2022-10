திமுக தலைவர் பதவிக்கு அக்.7ல் மு.க ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல்..ஒருமனதான ஆதரவை கேட்டு கடிதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க ஸ்டாலின் வரும் 7ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்க செய்ய உள்ளதாக உள்ளதாக தொண்டர்கள், நிர்வாகிகளுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். ஒருமனதான ஆதரவை தர வேண்டும் என்றும் மு.க ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்தில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

திமுக புதிய பொதுக்குழுக் கூட்டம் 9-ம் தேதி, காலை 9 மணிக்கு சென்னை, அமைந்தகரை, பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில் உள்ள செயின்ட் ஜார்ஜ் பள்ளி விங்க்ஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடைபெறும். அப்போது திமுக தலைவர், பொதுச் செயலாளர், பொருளாளர் மற்றும் நான்கு தணிக்கைக்குழு உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல் நடைபெறும்.

மேற்கண்ட பொறுப்புகளுக்காக வேட்புமனுக்கள் 7ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரையில் தலைமைக் கழகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளப்படும். இப்பொறுப்புகளுக்குப் போட்டியிடுவோர் வேட்புமனுக் கட்டணமாக ரூ.50,000 அளித்து ரசீது பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என திமுக சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

தலைவர், பொதுச் செயலாளர், பொருளாளர் மற்றும் நான்கு தணிக்கைக் குழு உறுப்பினர்கள் ஆகிய பொறுப்புகளுக்கு போட்டியிடுவோர்களைப் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஐவர் முன்மொழிய, ஐவர் வழி மொழிய வேண்டும். அனைத்து நடைமுறைகளிலும் கழகத் தேர்தல் விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்" என்று சில தினங்களுக்கு முன்பு திமுக பொதுச்செயலாளர் அறிவித்திருந்தார்.

English summary

DMK President and Chief Minister M. K. Stalin, who is contesting for the post of DMK President, has written a letter to the volunteers and administrators that he is going to file his nomination on the 7th. M.K. Stalin has also requested unanimous support in his letter.