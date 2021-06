பலம் பொருந்திய யானை திமுக.. ஏன் தெரியுமா? எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு விலாவரியாக விளக்கம் தந்த முதல்வர்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : யானையும் இல்லை; மணி ஓசையும் இல்லை என்று ஆளுநர் உரை பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதற்கு சட்டசபையில் பதில் அளித்த முதல்வர் ஸ்டாலின், அடக்கப்பட்ட யானைக்கு தான் மணி கட்டுவார்கள்; திமுக யாராலும் அடக்க முடியாத யானை என்று விளக்கம் அளித்தார்.

தமிழகத்தில் ஸ்டாலின் தலைமையில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் கடந்த 21ம் தேதி சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது.

ஆளுநர் உரையில் சிங்காரச் சென்னை 2.0, பொருளாதார ஆலோசனைக்குழு, லோக் ஆயுக்தாவுக்குப் புத்துயிர், மீண்டும் உழவர் சந்தை உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன.

திண்டிவனம், செய்யாறில் 2 பெரும் தொழிற்சாலைகள்.. 22 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு- ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

English summary

'DMK is a strong elephant' Do you know why? Chief Minister mk stalin explained to Edappadi Palanisamy that The strength of an elephant is four legs; He retorted that social justice, self-respect, statehood and language were the legs of the DMK.