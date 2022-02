அமைச்சர் செல்லும் வரை காத்திருந்து..திமுக நிர்வாகி கொடூர கொலை..ரத்த சகதியில் துடித்து அடங்கிய உயிர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் திமுக பிரமுகர் ஒருவர் ஓட ஓட விரட்டி கொடூரமான முறையில் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தேர்தல் தகராறு காரணமாக திமுக நிர்வாகி ஒருவர் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

தேர்தலில் போட்டியிடுவதில் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக அவர் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், குற்றவாளிகளை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களை சிறையின் அடைத்தனர்.

English summary

Police are investigating the incident in which a DMK leader was chased away and brutally hacked to death in the Tiruvallikeni area of Chennai.