நண்பர் பா.ரஞ்சித்.. 'சார்பட்டா பரம்பரை' படக்குழுவை.. பாராட்டி தள்ளிய உதயநிதி ஸ்டாலின்.. வேற லெவல்!

Chennai

சென்னை: சார்பட்டா பரம்பரை படக்குழுவுக்கு தி.மு.க எம்.எல்.ஏ. உதயநிதி ஸ்டாலின் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். பிரபல இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் வெளிவந்துள்ள 'சார்பட்டா பரம்பரை' திரைப்படம்தான் தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக பேசும் பொருளாக இருக்கிறது.

ஆர்யா, பசுபதி, கலையரசன் , ஜான் விஜய், உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் அமேசான் பிரைமில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் அமோக வரவேற்பை பெற்றுளளது சார்பட்டா பரம்பரை.

1970-ம் ஆண்டுகளில் சென்னையில் பிரபலமாக விளங்கிய குத்துச்சண்டையை மையப்படுத்தி கதைக்கரு அமைந்துள்ளது. அரசியலில் விளையாட்டு; விளையாட்டில் அரசியல் என்ற ஒற்றை அம்சத்தை தோலுரித்து காட்டி இருக்கிறார் இயக்குனர் ரஞ்சித்.

English summary

DMK MLA Udayanidhi Stalin has praised Sarpatta Parambarai moive Team. 'Sarpatta Parambarai has been the talk of Tamil Nadu for the last few days