விடியும்போதே எனக்கு இந்த கவலை.. ‘என்னை துன்புறுத்தாதீங்க..’ திமுக சீனியர்களால் டென்ஷன் ஆன ஸ்டாலின்!

சென்னை : என்னை துன்பப்படுத்துவது போல மூத்த நிர்வாகிகள், அமைச்சர்கள் சூழல்களை உருவாக்கினால் நான் என்ன செய்வது? என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், பொதுக்குழு மேடையில் வேதனையுடன் பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், திமுக தலைவராக முக ஸ்டாலின், பொதுச் செயலாளராக துரைமுருகன், பொருளாளராக டி.ஆர்.பாலு ஆகியோரும் தேர்வாகியுள்ளனர். மேலும் துணை பொதுச்செயலாளராக கனிமொழி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திமுக தலைவராக இரண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள முக ஸ்டாலின் ஏற்புரை வழங்கிப் பேசினார். அப்போது சமீபத்தில் சர்ச்சையில் சில அமைச்சர்கள் சிக்கியது பற்றியும் எச்சரிக்கை விடுத்துப் பேசியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

பொது இடங்களில் சிலர் நடந்துகொண்ட செயல்கள் காரணமாக திமுகழகம் பழிகளுக்கு ஏளனத்திற்கு ஆளானது. இன்றைக்கு நம் வீட்டின் பாத்ரூம், படுக்கை அறையைத் தவிர அனைத்துமே பொது இடம் ஆகிவிட்டது. கவனமாகப் பேசுங்கள் என கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு ஆர்டர் போட்டுள்ளார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்.

English summary

What should I do if senior executives and ministers create problems that make me miserable? Every day, when I wake up in the morning, my thought is who of us creates new problems.: DMK President MK Stalin speech at dmk general council meeting.