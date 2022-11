சூர்யா சிவா ஆபாச பேச்சு.. பாய்ண்டை பிடித்த திமுக! கையை வெட்டாதீங்க - அண்ணாமலை, குஷ்புவிடம் கேள்வி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாஜக பெண் நிர்வாகியிடம் பாஜகவை சேர்ந்த சூர்யா சிவா தரக்குறைவாக பேசிய ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் பெண்களை தவறாக பேசிய திருச்சி சூர்யாவை கட்சியில் இருந்தாவது நீக்குவீர்களா என அண்ணாமலையிடம் திமுகவை சேர்ந்த ராஜீவ் காந்தி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

திமுக மூத்த பேச்சாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா சிவா கடந்த மே மாதம் 8 ஆம் தேதி பாஜகவில் இணைந்தார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை முன்னிலையில் பாஜகவில் இணைந்த அவர் கட்சியில் இணைந்ததற்கான உறுப்பினர் அட்டையையும் பெற்றுக் கொண்டார்.

திருச்சி சூர்யாவை அண்ணாமலை நீக்குவாரா? டெய்சிக்காக குஷ்பு குரல் கொடுப்பாரா? ராஜீவ்காந்தி கேள்வி!

English summary

DMK's Rajiv Gandhi has asked Annamalai to dismiss Trichy Surya from the party who abused women, after the audio of BJP's Surya Siva speaking derogatorily to a BJP woman executive.