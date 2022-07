மதவாதம், இனவெறி அரசியல் செய்தால் இலங்கை கதிதான்.. மத்திய பாஜக அரசுக்கு திமுகவின் முரசொலி எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: மதவாதம் மற்றும் இனவெறி அரசியல்தான் இலங்கைக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் ஏற்படும் என்று மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசுக்கு தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சியான திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ ஏடான முரசொலி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக முரசொலி நாளேட்டில் இன்று எழுதப்பட்டுள்ள தலையங்கம்: சொந்த நாட்டு மக்களால் துரத்தி அடிக்கப்படுகிறார்கள். இதுதான் மக்கள் புரட்சி என்பது. ஒரே மதம், ஒரே இனம் - என்ற கோட்பாடு மக்களின் பசிக்கு முன்னால், மக்களின் தேவைக்கு முன்னால் செல்லுபடி ஆகவில்லை.இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ஷே, ராணுவ விமானம் மூலம் மாலத்தீவுக்கு தப்பிப் போய்விட்டார் என்றும், அங்கு முதலில் அவரது விமானம் தரையிறங்க அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றும், அதன் பிறகு மாலத்தீவு அதிபர் தலையிட்டு தரையிறங்க அனுமதித்தார் என்றும் செய்திகள் வலம் வருகின்றன.

கோத்தபாயவை கைது செய்ய சர்வதேச கைது வாரண்ட்- பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் எம்.பிக்கள் வலியுறுத்தல்

தான் மட்டுமல்ல, தனது மனைவியுடன் தப்பித்திருக்கிறார் கோத்தபய. அங்கிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்குச் சென்று விடுவார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. தனது அதிபர் பதவியை கோத்தபய, விலக இருந்தார். அதற்கான விலகல் கடிதத்தைக் கொடுப்பதற்கு முன்னதாக அவர் தலைமறைவாகி இருக்கிறார்.

மதவாத, இனவாத, எதேச்சதிகார, சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்தி வந்த ராஜபக்ஷேக்களின் மொத்தப் பிம்பமும் ஓரிரு மாதங்களில் இடிந்து நொறுங்கிவிட்டது. பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர் என்ற பெயரால் சொந்த நாட்டுத் தமிழ்ச் சமூகத்தைச் சூறையாடினார்கள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். அப்போது இலங்கை மக்களால் ஹீரோக்களாகவும், ரட்சகர்களாகவும் பார்க்கப்பட்டார்கள் ராஜபக்ஷேக்கள்.

DMK's official Daily Murasoli has warned that the Centre should learn the leasson From the Srilanka Crisis on the Religion Politics.