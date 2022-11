”சென்னை கனமழை பாதிப்பு" அமைதி காக்கும் அதிமுக, பாஜக.. சாதித்து காட்டியதா திமுக அரசு?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னையில் கனமழை பாதிப்பு குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் ஆய்வுக்கு செல்லாமல் இருக்கும் நிலை நீடித்து வருகிறது. இதற்கு திமுக அரசு கனமழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே அறிந்து சிறப்பாக செயல்பட்டதே காரணம் என்று திமுக ஆதரவாளர்கள் பெருமிதம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கிவிட்டல் சென்னை மக்களுக்கு தானாகவே அச்சம் எழுந்துவிடும். அதற்கு வடகிழக்கு பருவமழையால் தேங்கும் மழைநீரும், அதீத பாதிப்புகளுமே காரணமாக இருந்து வந்தன.

வடசென்னை, தென் சென்னை என சென்னையின் அனைத்து பகுதிகளிலும் மழைநீர் சூழ்ந்துவிடும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் சென்னையில் பெருவெள்ளம் என்று ட்ரோன் கேமராவில் எடுக்கப்பட்டு தொலைக்காட்சிகளில் காட்டப்படும் காட்சிகள் மற்ற மாவட்ட மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.

English summary

Opposition parties are not going for inspection to know the impact of heavy rain in Chennai. DMK supporters are proudly saying that the reason for this is that the DMK government knew the effects of heavy rains in advance and acted well